Sky – Vertice di mercato in casa Napoli. Presenti ADL, Manna e Chiavelli

È in corso in questo momento un vertice in casa Napoli. Nel centro della città, si sono incontrati il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Il tema principale potrebbe essere il mercato. A questo, potrebbe presto giungere anche Antonio Conte. Ne ha parlato il giornalista Massimo Ugolini ai microfoni di Sky. Di seguito, le sue parole: “Il Napoli deve continuare a convivere con gli infortuni, ma anche la consapevolezza che la tanto discussa panchina lunga sta dando consistenza. Intanto, in questo momento si sta tenendo un vertice a Napoli tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli. Dovrebbe esserci anche Conte ma la sua presenza non è ancora certa. Un vertice importante che potrebbe riguardare il mercato”.

