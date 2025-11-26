Sky – Ugolini: “Buone notizie dall’infermeria del Napoli: il punto”

L’inviato Sky da Castel Volturno Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“C’è una cronaca quasi quotidiana che sta colpendo l’infermeria della Napoli. L’ultimo è stato Gutierrez, ma il problema è soprattutto a centrocampo. Ieri Manna ai nostri microfoni ha detto chiaramente che torneranno sul mercato proprio per prendere un centrocampista, fuori De Bruyne, fuori Anguissa, fuori Gilmour, che in questo momento è in Inghilterra per un consulto. Soffre di pubalgia, sta cercando di capire ovviamente come risolvere questa problematica. Meret ha tolto il tutore al piede, quindi questo è un buon segno. Gutierrez distorsione alla caviglia, bisognerà capire per quanto ne avrà. Diciamo che c’è un raggio di sole, di speranza per quel che riguarda Lukaku e soprattutto Spinazzola che potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la trasferta di Roma, magari in panchina, a disposizione di Antonio Conte. Lo capiremo ovviamente nelle prossime giornate”.