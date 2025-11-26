“Si vede che ha preso confidenza”. I quotidiani promuovono Lang, le pagelle

Prosegue la crescita di Noa Lang. L’olandese, che nelle prime frazioni stagionali ha faticato a trovare spazio, sta ora trovando ritmo e continuità. In Napoli-Qarabag, schierato ancora titolare, ha più volte mandato nel panico la difesa avversaria, specie come quando ha trovato un delizioso cross per la spettacolare rovesciata di David Neres poi respinta da Kochalski. Non ha messo a referto alcun gol o assist, ma tanta qualità e fantasia. Il gol del vantaggio dei partenopei nasce da un suo corner. I quotidiani hanno promosso la sua prova, assegnandogli un 7. Più contenuto Tuttosport, che assegna invece un 6.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Nel primo tempo si beve Matheus Silva e crossa al bacio per la sforbiciata di Neres. Un’altra bella prestazione dopo quella con l’Atalanta, scalando gerarchie con la sua genuina sfrontatezza.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Con personalità, si vede che ora ha preso confidenza. Cerca lo spunto, senza paura. Suo l’assist per il Neres acrobatico.

TUTTOSPORT 6 – Cerca il fondo e poi il traversone, ma funziona solo a sprazzi.