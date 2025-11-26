Romano: “Insigne-Napoli? Solo una chiacchierata. Questo il vero obiettivo della società”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità riguardo le voci di un possibile interessamento del Napoli al ritorno di Lorenzo Insigne. Secondo quanto da lui riportato sul suo canale YouTube, non ci sono però possibilità, in quanto la società azzurra è più interessata a rinforzare il reparto di centrocampo, attualmente molto corto a causa dei numerosi infortuni. Di seguito, ecco quanto raccontato da Romano.

“Insigne sarà protagonista del mercato. È a disposizione a paramentro zero, è un’idea di diversi club e lui ha voglia di tornare in Italia nonostante le tante proposte dall’estero. Vuole tornare in Serie A anche una questione familiare, e la sua scelta finale non sarà non legata ai soldi. Insigne ha il solo pensiero di trovare il progetto giusto. Giovanni Manna ha parlato prima di Napoli-Qarabag accennando a delle chiacchierate con il calciatore durante l’estate, ma il discorso si è fermato lì. Il focus della società è il centrocampo, lo era ancor prima degli infortuni di De Bruyne e Anguissa. Oggi, con due infortuni e con una squadra la cui coperta a centrocampo è corta c’è bisogno di intervenire”.