Roma-Napoli sarà diretta da Massa di Imperia. Aureliano al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la tredicesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà la capolista Roma il giorno domenica 30 novembre alle ore 20:45, in qiello che si preannuncia essere un match scoppiettante. L’incontro, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Verrà assistito dai guardalinee Meli e Alassio mentre il quarto uomo sarà Pairetto. Il Var sarà presieduto dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna e ad assisterlo ci sarà Di Bello.

