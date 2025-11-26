Raspadori a la Repubblica – ” Se seguo ancora il Napoli? Certamente! parlo ancora con molti compagni “

Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli ora all’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista a la Repubblica, dove ha parlato della sua esperienza passata con gli azzurri. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Seguo ancora il Napoli? Assolutamente sì, mi sento con diversi compagni, sarebbe impossibile non farlo. Ho passato tre anni incredibili vincendo due scudetti. La gioia della gente qualcosa che ti resta dentro. Conte e Simeone sono entrambi molto esigenti. Due grandi lavoratori che non transigono sul sacrificio, sul non mollare un centimetro anche in allenamento. Ti fanno capire subito cosa richiedono: intensità, responsabilità e precisione. L’Atletico è uno dei club top al mondo. A Napoli ho vissuto anni incredibili, ma questo è un ulteriore step: livello dei giocatori, organizzazione, ambiente. Mi piace tantissimo la Liga e il modo in cui i tifosi vivono il calcio”.