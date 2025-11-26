“Nessuna sbavatura in fase difensiva”. Bene Olivera in Napoli-Qarabag, le sue pagelle

Sorprende Mathias Olivera. Schierato titolare in Napoli-Qarabag a seguito dell’infortunio last minute di Miguel Gutierrez, l’uruguaiano si è fatto trovare pronto, ed ha sfoderato una prova importante. Gli è mancata un po’ di cattiveria in alcune circostanze e dei sincronismi con Noa Lang, ma ha giocato una partita molto generosa, dove ha corso per tre. Da un suo cross nasce la sforbiciata con la quale McTominay ha propiziato l’autorete di Jankovic che è poi valsa il 2-0. I quotidiani hanno promosso la sua prestazione, sottolineandone l’impegno. Di seguito, le sue pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Nessuna sbavatura in fase difensiva. Suo il cross che McTominay trasforma nell’autogol di Jankovic

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Avrebbe giocato anche senza il ko di Gutierrez. Sta bene e si vede. Segue l’azione e innesca il raddoppio con un cross morbido.

TUTTOSPORT 6 – Più mezzala che esterno, gli manca un pizzico di malizia per segnare