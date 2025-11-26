Napoli-Qarabag, brilla Neres. Voti altissimi dai quotidiani

Brilla David Neres. Il brasiliano è uno dei calciatori che più ha giovato del cambio modulo di Antonio Conte, ed in Champions ha replicato l’ottima prova di Napoli-Atalanta. Contro il Qarabag ha sfiorato per due volte il gol, venendo prima fermato dal portiere avversario Kochalski a seguito di una rovesciata spettacolare, poi dall’incrocio dei pali dopo aver tentato il pallonetto. I principali quotidiani hanno promosso la sua prova, assegnandogli di base il voto di 7. Spicca però il 7,5 de La Gazzetta dello Sport, che dice di lui “altra serata top”. Di seguito, le motivazioni.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – L’amico Lang gli mette un bel cross, lui sfi ora un gran gol con una mezza rovesciata nel primo tempo. Prende l’incrocio con un tiro-cross che si stava per trasformare in oro.

GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Altra serata top. Non segna, ma per sfortuna: sforbiciata meravigliosa neutralizzata da Kochalski, più una traversa

TUTTOSPORT 7 – Effervescente come una buona bibita fresca in piena estate, le prova tutte confermandosi il più in palla degli azzurri.