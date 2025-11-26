McTominay a Sky – ” Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma manca ancora una cosa. Sui tifosi… “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Napoli-Qarabag 2-0: Hojlund sbaglia un rigore ma McTominay rimedia, gli azzurri continuano la scia positiva

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria degli azzurri per 2-0 contro il Qarabag. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I primi 20 minuti sono stati difficili, troppi errori ma può succedere, dobbiamo migliorare. nella ripresa abbiamo gìfatto meglio ma dobbiamo fare più gol. Voglio aiutare la squadra e l’allenatore mi chiede tanto, devo migliorare perchè anche io ho grandi aspettative su me stesso. Maradona? Serata incredibile, il pubblico è eccezionale. Questi tifosi mi hanno dato tanto.”

Articolo precedenteRiccardo Mancini: “Si è percepita la reazione del Napoli dopo lo sfogo di Conte”
Articolo successivoRaspadori a la Repubblica – ” Se seguo ancora il Napoli? Certamente! parlo ancora con molti compagni “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE