Lucca via a gennaio ? Il Mattino – ” Potrebbe avere le porte chiuse con il rientro di Lukaku “

L’edizione odierna de il Mattino scrive in merito al possibile futuro di Lorenzo Lucca, arrivato quest’estate dall’Udinese per 35 milioni di euro. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene svelato se l’attaccante azzurro potrebbe già partire nel mercato invernale o meno:
“Già probabile che qualcuno possa valutare di andare a cercare più spazio altrove. Due i profili su tutti: con il rientro di Lukaku, Lorenzo Lucca potrebbe avere le porte chiuse da gennaio in poi. Le competizioni non saranno più quattro e questo potrà incidere”.