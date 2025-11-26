Llorente: “Conte è un allenatore top. Una cosa mi impressionava…”

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Che allenatore era Conte? Un grandissimo che ho avuto, sono felice di averlo avuto. Conte, soprattutto con i giocatori, ti contagia con la sua cattiveria perché non ti lascia rilassarti un attimo. Sì, non ti mollava un secondo. Forse non è come il Cholo Simeone a fare questi gesti verso i tifosi per fare casino e coinvolgere lo stadio, ma anche Conte è un grandissimo allenatore”.