Il Mattino – Meret ha tolto il tutore: si avvicina il rientro? Cerchiata in rosso una data

Si avvicina il rientro in campo di Alex Meret? Il portiere del Napoli è fuori da un mese per la frattura del secondo metatarso del piede destro. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, l’ex Udinese ha tolto il tutore ed è sulla via di recupero così da essere a disposizione di Antonio Conte quanto prima possibile. Per quanto riguarda il suo rientro, c’è da attendere almeno altri 20 giorni stando a quanto riportato. Potrebbe dunque essere convocabile per Napoli-Milan del 18 dicembre, gara di semifinale della Supercoppa Italiana.