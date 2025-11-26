Il Mattino – ” Infortunio Anguissa, ecco i tempi di recupero “

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle novità importanti in merito all’Infortunio di Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto si evince dal quotidiano, il camerunense non dovrebbe rientrare prima di gennaio, che comporterebbe la sua assenza per la Coppa d’Africa. Ecco un estratto dell’articolo:

“I tempi sono chiari: gennaio 2026. Addio alla Coppa d’Africa e addio, forse, anche alla nazionale visto che il Camerun non si è qualificato per i Mondiali. Ed è possibile che la nuova era degli ex leoni indomabili riparta senza di lui. In ogni caso, sono 45 giorni ai box. Senza complicazioni.”