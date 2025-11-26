Il Mattino – A gennaio Manna punterà giocatori giovani: ecco il motivo “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
SKY - Manna: "Campo pesante ma bisogna continuare sulla scia della vittoria, Insigne? C'è stato un contatto..."

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle novità importanti in merito alle possibili mosse del Napoli nel mercato di gennaio, dove andrà sicuramente alla ricerca di centrocampisti, data l’emergenza infortuni. Ecco un estratto dell’articolo:

“Si guarderà a chi ha il passaporto e l’anagrafica tra le qualità. Nell’ultimo mercato gli unici calciatori con una età ancora ‘da plusvalenza’ sono stati Gutierrez e Hojlund, per il resto il progetto Conte ha visto arricchirsi di elementi ancora giovanissimi ma non da scoprire, lanciare, magari rivendere: Lang, Beukema, Lucca, Milinkovic-Savic. Se possibile, la squadra di Manna punterà a calciatori in una età ancora tutta da formare.”

Articolo precedentePolitano ricorda Maradona sui social – ” Dedichiamo la vittoria al più grande di tutti “
Articolo successivoAlvino sui social – ” Onorata la memoria di Diego! Vittoria da grande squadra “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE