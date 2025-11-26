Il Mattino – A gennaio Manna punterà giocatori giovani: ecco il motivo “

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle novità importanti in merito alle possibili mosse del Napoli nel mercato di gennaio, dove andrà sicuramente alla ricerca di centrocampisti, data l’emergenza infortuni. Ecco un estratto dell’articolo:

“Si guarderà a chi ha il passaporto e l’anagrafica tra le qualità. Nell’ultimo mercato gli unici calciatori con una età ancora ‘da plusvalenza’ sono stati Gutierrez e Hojlund, per il resto il progetto Conte ha visto arricchirsi di elementi ancora giovanissimi ma non da scoprire, lanciare, magari rivendere: Lang, Beukema, Lucca, Milinkovic-Savic. Se possibile, la squadra di Manna punterà a calciatori in una età ancora tutta da formare.”