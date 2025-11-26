Gds – ” Infortunio Gutierrez, che guaio! Ecco quante partite potrebbe saltare “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il problema alla caviglia che ha costretto a Gutierrez di dare forfait, per la partita di ieri sera contro il Qarabag, sarebbe più grave del previsto. Ecco per quante settimane potrebbe rimanere fuori il terzino spagnolo:

“Gutierrez, fuori per una distorsione a una caviglia rimediata nella rifinitura che lo terrà fuori per una ventina di giorni. Salterà la Roma, tanto per cominciare.”

