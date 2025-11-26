Gasperini: “Mydtjylland? Gara che non ci farà pensare troppo al Napoli”. Poi annuncia due recuperi

“Domani sarà una gara da prendere con le molle e che ci permetterà di non pensare troppo al Napoli”. Ha così parlato Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa in vista della gara di Europa League contro i danesi del Midtjylland. I giallorossi, dopo questa partita, dovranno sfidare proprio il Napoli il giorno domenica 30 novembre alle ore 20:45. Durante la conferenza, il tecnico ha svelato di aver recuperato due calciatori: Paulo Dybala e Leon Bailey. “Sono guariti e sono al secondo allenamento con la squadra. Saranno a disposizione se tutto va bene, poi il minutaggio è relativo”. Dichiarazioni che lasciano presupporre che i due calciatori saranno disponibili in vista della partita contro gli azzurri di domenica.