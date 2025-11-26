Del Piero a Sky – ” Napoli e Juve, contava solo vincere “

Alessandro Del Piero, ex giocatore, è intervenuto durante il programma Sky ‘Sky Calcio Club’, dove ha espresso la sua opinione in merito alle vittoria del Napoli e della Juventus in Champions League. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Stasera contava la vittoria, su come è avvenuta possiamo parlarne… Però sono dei piccoli segnali. Per Napoli e Juventus stasera era importante vincere. A volte serve anche un pizzico di fortuna: la Juve poteva essere sotto anche di più nel primo tempo, nel secondo poteva consolidare maggiormente la vittoria ma prima del 3-2 rischiava anche di perderla.”