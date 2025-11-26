Clamoroso Trevisani – ” E’ un miracolo se Conte non va via prima della fine della stagione “

Ha del clamoroso quanto rivelato da Riccardo Trevisani, noto giornalista, ai microfoni di fantacalcio.it. Infatti, secondo la sua opinione, se Conte dovesse rimanere per tutta la stagione sulla panchina del Napoli, sarebbe un miracolo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, dove viene spiegato io motivo:

“È evidente come la situazione a Napoli non sia serena come l’anno scorso. Ci sono frecciatine, ci sono troppi infortunati e la presenza della Champions crei degli affanni. Mi pare un dato di fatto che la situazione non sia serena come quella dello scorso anno. C’è una comunicazione anche difettosa tra allenatore, dirigenza e squadra. Se la stagione finisce e Conte allena ancora il Napoli è una sorpresa”