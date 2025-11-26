Cds – ” No, con l’Atalanta non era stato solo un sussulto: il Napoli c’è “

Il Napoli risponde presente e in maniera positiva. Ieri sera infatti, contro il Qarabag gli azzurri hanno offerto una prestazione convincente, in continuità con la bella vittoria di sabato scorso, contro l’Atalanta. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“No, con l’Atalanta non era stato soltanto un sussulto. Il Napoli è tornato, brillante e cattivo anche in Champions, addirittura rabbioso nella reazione al rigore sbagliato da Hojlund all’11’ del secondo tempo, con l’ansia del cronometro e la partita bloccata sullo 0-0 contro la rivelazione della coppa. È McTominay, l’uomo d’Europa: segna l’1-0 e propizia l’autogol del 2-0 finale di Jankovic. A Eindhoven la sua doppietta era valsa soltanto per le statistiche, ieri ha ravvivato le ambizioni. Sì, vittoria doveva essere e vittoria è stata nel giorno del quinto anniversario della morte di Maradona, omaggiato dallo stadio che porta il suo nome e dalla sua squadra con una prestazione orgogliosa e feroce fino al minuto 96