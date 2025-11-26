CdS – Lukaku, niente rientro per Napoli-Roma. Questa la partita nel mirino

“Lukaku, per la cronaca, non ci sarà: ha rallentato, proverà a rientrare con la Juve”. Lo rivela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport a proposito della presenza del belga per quanto riguarda il big match Roma-Napoli, fissato per domenica 30 novembre. L’attaccante, fermo ai box da agosto per la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, è prossimo al rientro. Tuttavia, stando a quanto riportato, il calciatore ha rallentato sui tempi per poter essere al meglio negli incontri successivi. Ora, la data cerchiata in rosso è Napoli-Juventus, in programma il giorno domenica 7 dicembre.