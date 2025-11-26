Cds esalta McTominay – ” Qualcuno a Manchester sta rimpiangendo il suo addio “

Un McTominay che sembra essere indomabile, proprio come la passata stagione. Così quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha riempito di elogi il centrocampista scozzese. Ecco un estratto dell’articolo:

Ora sono cinque le sue reti stagionali. Del Napoli è il capocannoniere avendo staccato Hojlund, De Bruyne e Anguissa fermi a quattro. Non solo: dal suo esordio italiano, McTominay è il centrocampista di Serie A che ha preso parte a più gol tra i suoi (18) e gli assist (6) in tutte le competizioni, rigori esclusi. Un impatto devastante con la sua nuova realtà mentre a Manchester più di una volta qualcuno ha rimpianto il suo addio”