Calcio e Finanza – Napoli, guadagnati già 46 milioni grazie alla partecipazione in Champions League: i dettagli

La Champions League fa ricco il Napoli. La sola vittoria ottenuta ieri contro il Qarabag frutterà nelle casse del club circa 2,1 milioni di euro. Il portale Calcio e Finanza ha stimato qual è il guadagno minimo della società per questa sua partecipazione alla Champions. In prima battuta, sono entrati nelle casse 18,62 milioni di euro dovuti alla partecipazione. Altri 4,9 milioni di euro arrivano invece dai risultati. Ogni vittoria, come detto prima, porterà nelle casse 2,1 milioni di euro circa, mentre i pareggi 700mila. Un ulteriore bonus arriverà dal posizionamento finale nel gruppone. Infine, i ricavi minimi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti:

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Stando a quanto riportato dal portale, la società incasserà 14,96 milioni di euro circa dalla parte europea, mentre circa 7,26 milioni dalla quota non europea. Il totale, stando a questi calcoli, è di 46 milioni di euro circa. Questa, è la cifra minima garantita, anche qualora il Napoli dovesse totalizzare 4 sconfitte e venir eliminata. Ovviamente, questa può incrementare grazie ad ulteriori vittorie e ad un miglior piazzamento nella classifica finale.