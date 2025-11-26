Alvino sui social – ” Onorata la memoria di Diego! Vittoria da grande squadra “

Carlo Alvino, giornalista ed opinionista, commenta così sui social la vittoria di ieri sera del Napoli, contro il Qarabag, per 2-0. Ecco il suo pensiero pubblicato su X:

“Onorata la memoria di Diego! Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Non una vittoria qualsiasi, ma una vittoria ottenuta da grande squadra che ha saputo colpire il fastidioso Qarabag al momento opportuno. Il rigore sbagliato non ha fatto crollare psicologicamente gli azzurri che invece dall’errore di Hojlund hanno trovato la forza per venire a capo di una partita difficile. Conte dimostra, se ancora ci fossero dubbi, la capacità di adattamento a tutte le soluzioni grazie ad un elasticità mentale superiore a tutti i suoi colleghi, insegnando agli opinionisti da strapazzo cosa vuol dire essere allenatore!“