Ugolini: “C’è stato un serio confronto tra Conte e la squadra, emblematico un gesto di Di Lorenzo”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini nel corso della trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì” ha parlato della reazione del Napoli nella vittoria contro l’Atalanta: “Penso che i giocatori abbiano avuto l’intelligenza di capire che con quelle parole Conte non voleva scaricare le responsabilità su di loro, ma voleva manifestare un suo malessere. Perché lui le vive così le situazioni, la sofferenza quasi fisica di avere queste difficoltà, di non riuscire a smussare certi angoli, anche probabilmente del proprio carattere e del proprio modo di essere.

Con un ambiente che, probabilmente, non era pronto in questo momento, non riusciva a recepire le sue indicazioni in una stagione completamente diversa dalla precedente. Di conseguenza lo sfogo, la settimana di riposo, che non è stata di riposo ma è stata una settimana sabatica di fatto. E c’è stato un confronto vero tra Conte e i calciatori. Dove è secondo me la chiave di volta, che segna Neres e Di Lorenzo corre ad abbracciare Conte”.