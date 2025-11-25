Sky conferma: “Questo l’11 scelto dal Napoli”

Questa sera alle 21:00 il Napoli sfiderà il Qarabag, rivelazione di queste prime partite di Champions. Sky prova ad anticipare la formazione azzurra, che non dovrebbe presentare novità rispetto al match con l’Atalanta, fatta eccezione per Olivera che prenderà il posto di Gutierrez. Confermati quindi Beukema e Lang dall’inizio e Rrahmani e Hojlund, usciti anzitempo contro i bergamaschi in via precauzionale.

Questo il probabile 11:

(3-4-2-1) Savic; Buongiorno, Rrahmani, Beukema; Olivera, McTominay, Lobotka, Di Lorenzo; Lang, Hojlund, Neres.