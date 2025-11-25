Riccardo Mancini: “Si è percepita la reazione del Napoli dopo lo sfogo di Conte”

Riccardo Mancini, giornalista di DAZN che ha commentato il match contro l’Atalanta ha parlato del match di sabato: “Ho visto un Napoli a cui Conte ha chiesto di rispondere dopo le sue parole e si è vista, l’ho percepita questa reazione. Lui si è assentato una settimana e ha lavorato secondo me sulla testa e sul senso di rivalsa dei suoi giocatori, più che altro perché la sua figura è una figura credibile anche nell’assenza.

Quindi i giocatori sanno che se ovviamente vogliono togliersi soddisfazioni devono seguirlo. Il 2+1 del Napoli è stato Neres e Lang, quindi responsabilizzati entrambi, perché senza Politano il rischio era di perdere un po’ di equilibrio e il Napoli da subito ha risposto con l’energia che era mancata a Bologna. Io ho visto una risposta corposa da subito, dal primo secondo: erano passati credo 90 secondi e ho visto un Napoli andare ad azzannare le caviglie dei giocatori di Palladino. Ha fatto un primo tempo super”.