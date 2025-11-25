Politano ancora in panchina questa sera? Il Mattino: “E’ stanco e poco brillante”

Questa sera al Maradona va di scena la partita di Champions Napoli-Qarabag, decisiva per le sorti europee degli azzurri. Come riporta Il Mattino, Conte dovrebbe riproporre la stessa formazione vista con l’Atalanta: “Contro il Qarabag Conte mette in campo la stessa formazione che ha vinto con l’Atalanta. Voleva verificare le condizioni di Lang e Gutierrez ma visto che hanno detto che stanno bene, ecco che sono confermati. Per l’olandesino volante è il test europeo. E così si va verso la seconda esclusione di Politano. D’altronde cambiare adesso, con il 3-4-2-1 e con Neres e Lang in armoniosa simbiosi, sarebbe un mezzo delitto. L’italiano è stanco, lo è da tempo, quindi non sarebbe un scelta troppo sorprendente, considerando che domenica c’è la Roma”.