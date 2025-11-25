Insigne: “Conte è una garanzia, non ti fa mollare un centimetro”

L’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, ospite a Napoli per il tour del podcast “Viva El Futbol” di Lele Adani ha parlato di mister Conte, con cui ha lavorato durante l’esperienza in Nazionale: “Il mister l’ho avuto in Nazionale, è una garanzia. Non li fa mollare un centimetro, penso che ci siano un po’ di polemiche inutili perché il Napoli ha 25 punti, la Roma 27.

Loro stanno bene, oppure il Milan a 25 punti festeggia e noi a 25 punti dobbiamo criticare, leggere sui giornali che il Napoli sta facendo male. Penso che il Napoli sta facendo benissimo. Il campionato è lungo, penso che alla fine dirà la sua