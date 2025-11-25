Il Napoli questa sera omaggerà Maradona ma non come avrebbe voluto: questa l’iniziativa vietata dalla Uefa

Oggi sono 5 anni dalla morte di Diego Armando Maradona, una data importante che il Napoli celebrerà in occasione dell’impegno di Champions questa sera con il Qarabag. Come riporta Gianluca Di Marzio, la società ha scelto di proiettare un video prima del fischio d’inizio e questo è stato accettato dalla Uefa. L’altra iniziativa era quella di far entrare sul campo dei bambini con la maglia di Diego e con dei palloncini che poi sarebbero volati verso il cielo. Questo però è stato vietato a causa dei rigidi protocolli Uefa.