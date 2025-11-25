Alvino: “Gara da dentro o fuori, serve un Napoli feroce”

Il Napoli dopo l’ottima prestazione di sabato contro l’Atalanta torna in campo in Champions League per affrontare il Qarabag.

Il giornalista locale Carlo Alvino, nel corso della trasmissione “Dillo ad Alvino” ha analizzato il match odierno: “Gara da dentro o fuori, ma non si può non avere un pensiero per Diego Armando Maradona. Speriamo che stasera possa omaggiare nel migliore dei modi il ricordo di Diego, giocando una partita tutta grinta, cattiveria agonistica e coraggio. Perché stasera il Napoli deve davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo, il titolo è: ‘Azzanniamoli!’.

Perché bisogna tornare a vedere quel Napoli feroce e coraggioso del primo tempo contro l’Atalanta. Quello è un Napoli che ci ha fatto deliziare ed entusiasmare, un Napoli che è andato a prendere l’Atalanta, il secondo gol è un manifesto di quello che sto dicendo, fin dentro l’area di rigore dei nerazzurri. Questo ci auguriamo di vedere stasera, perché il Napoli stasera deve portare a casa la vittoria, in un modo o in un altro”.