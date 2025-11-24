Zazzaroni – ” Conte, Allegri e Gasperini hanno segnato gli ultimi 15 anni del nostro calcio “

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha compiuto una breve analisi delle prime tre squadre del nostro campionato, cioè Roma, Napoli e Milan, e dei loro rispettivi allenatori, al quale il direttore del giornale non ha risparmiato gli elogi. Ecco un estratto delle sue parole:

“La sorpresa (assoluta) del primo terzo di campionato non può che essere la Roma, la Roma senza centravanti, la Roma fin troppo consapevole dei propri limiti ma anche capace di ricavare straordinarie risorse da una guida esperta e geniale quale è Gasperini, il teorico del poliruolo. Meno sorprendente è il percorso del Milan di Allegri che, vincendo (anche) il derby, ha raggiunto il Napoli di Conte, quello che avrebbe dovuto dimettersi o tirare schiaffi all’aria nello spogliatoio (fantasie non solo social di novembre). Sto parlando dei tre allenatori che hanno segnato gli ultimi quindici anni del calcio italiano, prototipi di altrettanti, differenti modi di fare calcio vincente”.