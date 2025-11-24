Tuttosport – ” L’emergenza a centrocampo ha portato un cambio modulo, con Neres e Lang una proiezione offensiva mai vista “

L’edizione odierna di Tuttosport ha compiuto un’analisi in merito recente cambio modulo del Napoli, passato dal 4-3-3 al 3-4-3 per esigenze di natura tattica. Ecco un estratto dell’articolo:

“L’emergenza a centrocampo – Anguissa, De Bruyne e Gilmour infortunati – ha costretto il tecnico del Napoli ad accantonare prima il 4-4-1-1 e poi il 4-3-3 (spurio) per rispolverare contro l’Atalanta un classico 3-4-3, storico marchio di fabbrica delle sue squadre. La scelta si è rivelata vincente, gli azzurri hanno ritrovato verticalità e gli esterni ‘alti’ hanno mascherato bene le assenze in mediana. Ma, soprattutto, il Napoli ha ritrovato quella ferocia agonistica che Conte aveva sempre chiesto al suo spogliatoio. Per la prima volta dall’inizio della stagione, Neres e Lang hanno occupato insieme – dal primo minuto – le corsie esterne, garantendo una proiezione offensiva mai vista finora”.