Repubblica – ” Contro l’Atalanta sono arrivate risposte convincenti. Ecco adesso l’obbiettivo da seguire “

L’edizione odierna de la Repubblica ha compiuto un’analisi in merito alla situazione in casa Napoli, dopo la vittoria convincente contro l’Atalanta. Ecco un estratto dell’articolo:

“E’ arrivata una risposta inequivocabile ai tanti interrogativi delle ultime settimane. La nottata è passata. Altro che fronda, insomma. I gol di Neres e Lang hanno spazzato via avversari e rumors. Il Napoli e Conte possono andare avanti insieme, dopo aver superato di slancio un bivio ad alto rischio. Dietro l’angolo c’è già il Qarabag. Il Napoli ha bisogno di un’altra vittoria per sistemare la sua classifica in Champions e lasciare alle spalle le tensioni. Conte si è ripreso la squadra – parole di De Laurentiis – e nonostante l’emergenza deve portarla fuori dal tunnel. Ripartire adesso sembra meno difficile. Dopo la tempesta c’è tanta voglia di quiete.”