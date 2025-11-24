Il Mattino – ” La Champions diventa importante anche per un discorso economico: ecco il motivo “

Il Napoli ha la necessità di recuperare bene nel suo percorso europeo, sia per un discorso di fiducia ed autostima, sia per questioni di natura economica: andare avanti in Champions League, e anche semplicemente vincere le partite, portano milioni importanti nelle casse del club. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, ecco un estratto:

“Nei due anni d’oro, il Napoli era riuscito a incassare mediamente 73 milioni annui di premi dall’Uefa: ed è l’obiettivo (minimo) di questa stagione dove il jackport Champions supera i 2 miliardi di euro. Nel 2024/25 il Napoli ha effettuato acquisti per circa 150 milioni, cifra che ha fatto lievitare in modo significativo il totale degli ammortamenti. II rosso al 30 giugno 2025 è stato coperto utilizzando parte della riserva volontaria, che ammonta a 216,6 milioni. Domani con il Qarabag sono in palio 2,1 milioni per la vittoria. L’incasso non è da record: perché non verrà superata quota 40mila presenze. II Napoli ha ottenuto dalla Uefa per le sue partecipazioni alle otto Champions circa 440 milioni di euro, con il top nella stagione 22/23 con l’approdo ai quarti e l’eliminazione da parte del Milan (76,7 milioni di ricavi). L’anno dopo, quando il Napoli cadde negli ottavi per mano del Barcellona, pure a bilancio venne inserito un introito di 67 milioni circa”