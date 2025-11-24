Iezzo a KKN – ” Ho visto un Napoli bello e divertente contro l’Atalanta “

Gennaro Iezzo, ex giocatore, è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal”, in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli, dove ha compiuto un’analisi in merito alla vittoria del Napoli contro l’Atalanta e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ho visto un Napoli che aveva voglia di riscattarsi dopo la sconfitta di Bologna, e che ha proposto delle trame di gioco belle e divertenti. Soprattutto ho visto calciatori che avevano voglia di dimostrare dopo aver giocato poco, come Lang e Neres, e se metti insieme tutte queste componenti alla fine il risultato arriva.”

“Conosciamo le capacità di Neres ma nell’occasione del primo gol sono stati bravi tutti, come Hojlund che lo lancia in profondità con i tempi giusti. Neres è approdato in una squadra che ha voglia di crescere anche in Europa, e il Benfica sicuramente si sarà pentito della sua cessione. Neres per come sta in questo momento può eventualmente guadagnarsi anche un posto in nazionale, ma deve trovare continuità. Per guadagnarsi la convocazione con il Brasile, vista la qualità della selezione di Ancelotti, non è facile trovare spazio quindi dovrà essere costante.”

“Palladino aveva provato a riproporre l’Atalanta dell’anno scorso, ma il Napoli ha fatto pressing alto riconquistando subito la palla e prendendo in mano il match. Poi l’ingresso di Scamacca ha riaperto un po’ i giochi perché questo attaccante è stato bravo a proteggere la palla e fare da sponda per i compagni. Però alla fine il Napoli l’ha portata a casa ugualmente.”

“Non so domani in Champions chi giocherà, Conte ci offre sempre pochi indizi sulle sue scelte, ma penso che bisognerà guardare anche le caratteristiche degli avversari. Il Qarabag non offre punti di riferimento, è veloce e muove molto la palla. Bisognerà scegliere gli uomini giusti per metterli in difficoltà, ed io domani mi aspetto Politano dal primo minuto anche per una questione di esperienza perché servirà vincere questa partita per continuare a sperare in un passaggio del turno.”