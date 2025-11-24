Gds – ” Conte tentato a riproporre il duo Lang-Neres anche contro il Qarabag “

Lang e Neres di nuovo titolari. Questa è l’opzione che tenta Antonio Conte in vista della partita di domani di Champions League, contro il Qarabag. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“L’idea che sta lì, tra la Pineta, è di lasciarli al proprio posto ma avendo Politano riposato, e servendo anche coperture, nasce la riflessione inevitabile: e se cominciasse lui? L’esperimento di sabato sera con la Dea spinge ad insistere, perché il sacrificio di Lang e Neres in fase di non possesso ha consentito al Napoli di starsene comodamente con tanti uomini dietro la linea del pallone e di soffrire il giusto, per un’ora, prima che l’Atalanta reagisse.”