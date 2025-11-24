Fedele a Stile Tv – ” La risposta di Conte al tweet di Adl certifica che qualche crepa c’è “

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv, dove ha compiuto un’analisi approfondita in merito al Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’anomalia del post partita è stata la smentita di Conte al tweet di De Laurentiis. Ciò significa che qualche anomalia c’è, qualche crepa c’è, ma è il risultato che conta perché è una panacea per tutti i mali. Nel primo tempo il Napoli ha fatto un pressing alto mai visto, i giocatori dell’Atalanta non respiravano e Noa Lang finalmente ha segnato. Non mi è piaciuto, ha corso tanto, ma non mi interessa quanto corre, ma come corre, Neres invece è stato decisamente più incisivo. Ho visto un grandissimo Buongiorno che aggrediva il portatore di palla fino all’area di rigore. Nella ripresa, però, il Napoli è crollato e mi chiedo perchè? E’ crollato perché il Napoli crolla sempre nella ripresa, perchè la squadra avversaria correva, perchè è finita la benzina o perchè non ci sono giocatori leader in campo? Vero, l’importante era vincere e il Napoli ha vinto. Ieri Conte ha messo una squadra in campo con 2 esterni e un attaccante, ha messo la squadra che gli piace e questo significa che ha dovuto modificare il Napoli con la presenza di De Bruyne. Mi arrabbio a volte perchè ci sono persone che hanno frequentato gli spogliatoi e non dicono le cose che dovrebbero. Sono tifoso del Napoli, ma dico le cose come stanno e posso piacere e non piacere. Spinazzola e Olivera? Conte ha risposto perchè quando dice che il Napoli deve crescere come staff medico, dirigenza e giocatori ha detto tutto. McTominay? Il Napoli è atteso da 4/5 partite importanti e domani deve vincere per forza contro una squadra aggressiva e veloce. Serve vincere per assicurarsi l’ingresso dei playoff, ma poi c’è la Roma in cui il Napoli deve fare risultato e poi c’è la Juve”.