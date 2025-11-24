De Biasi: “Qarabag? Ecco chi sono i pericoli”

L’ex allenatore Gianni De Biasi ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista concessa a Il Mattino, soffermandosi sul prossimo impegno europeo del Napoli:

“Qarabag? Hanno tantissimi brasiliani e tantissimi africani. Akhundzada è un ragazzo del 2004 che gioca in attacco. È forte e ha talento. L’ho avuto anche io in Nazionale e sono convinto che abbia grandi potenzialità, molte volte anche inespresse. In campo tira fuori la giocata che può fare la differenza perché ha forza e un ottimo tiro. La stella è Andrade, che sta facendo veramente bene. È bravissimo nel trovare gli spazi e tirare in porta“.