Cds – ” Napoli, in Champions adesso è d’obbligo vincere: i bonus sono finiti “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Manchester City-Napoli: orario e dove vederla in TV

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è anche soffermata sul percorso compiuto sin qui dal Napoli in Champions League. Ecco un estratto dell’articolo:

“La storia è molto semplice: la squadra di Conte ha 4 punti e deve vincere, deve battere il Qarabag per agganciarlo a 7 e per collezionare altri mattoni imprescindibili all’inseguimento della qualificazione attraverso il playoff. La classifica non lascia scampo a eventualità diverse, il bonus-sprechi è già stato usato con l’Eintracht, avversario certamente alla portata dei campioni d’Italia ma bravo e furbo a strappare un punto d’oro in ottica futura nel turno precedente al Maradona, blindando la porta di Zetterer con unghie, denti e anche dieci uomini dietro la linea della palla”.

Articolo precedenteCds – ” Napoli, arrivano buone notizie per Conte: due giocatori recuperano in vista del Qarabag “
Articolo successivoBergomi a Sky – ” Questo è il Conte che mi piace, che trova soluzioni nelle difficoltà ! “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE