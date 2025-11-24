Cds – ” Napoli, in Champions adesso è d’obbligo vincere: i bonus sono finiti “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è anche soffermata sul percorso compiuto sin qui dal Napoli in Champions League. Ecco un estratto dell’articolo:

“La storia è molto semplice: la squadra di Conte ha 4 punti e deve vincere, deve battere il Qarabag per agganciarlo a 7 e per collezionare altri mattoni imprescindibili all’inseguimento della qualificazione attraverso il playoff. La classifica non lascia scampo a eventualità diverse, il bonus-sprechi è già stato usato con l’Eintracht, avversario certamente alla portata dei campioni d’Italia ma bravo e furbo a strappare un punto d’oro in ottica futura nel turno precedente al Maradona, blindando la porta di Zetterer con unghie, denti e anche dieci uomini dietro la linea della palla”.