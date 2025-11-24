Cds – ” Napoli, Conte verso la conferma del 3-4-2-1 contro il Qarabag: due giocatori scalpitano “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta delle novità in merito alla probabile formazione del Napoli, in vista dell’importante partita di Champions League contro il Qarabag. Ecco un estratto dell’articolo:

“Si va dunque verso la riconferma del 3-4-2-1 con Milinkovic Savic in porta. Terzetto difensivo con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Gutierrez. Alle spalle di Hojlund ci saranno Neres e Lang. Decisiva sarà, ovviamente la rifinitura odierna a Castel Volturno. Tra gli azzurri scalpitano Politano ed Elmas i quali sono subentrati a gara in corso contro la compagine allenata da Raffaele Palladino sabato”.