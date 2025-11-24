Cds – ” Napoli, Conte verso la conferma del 3-4-2-1 contro il Qarabag: due giocatori scalpitano “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Torino-Napoli, orario e dove vederla in TV

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta delle novità in merito alla probabile formazione del Napoli, in vista dell’importante partita di Champions League contro il Qarabag. Ecco un estratto dell’articolo:

“Si va dunque verso la riconferma del 3-4-2-1 con Milinkovic Savic in porta. Terzetto difensivo con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Gutierrez. Alle spalle di Hojlund ci saranno Neres e Lang. Decisiva sarà, ovviamente la rifinitura odierna a Castel Volturno. Tra gli azzurri scalpitano Politano ed Elmas i quali sono subentrati a gara in corso contro la compagine allenata da Raffaele Palladino sabato”.

Articolo precedenteCds – Napoli, Lukaku verso il rientro: Conte può sorridere
Articolo successivoCds – ” Infortunio Anguissa, ci sono novità: ecco la possibile data di rientro “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE