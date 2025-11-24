Cds – ” Lukaku rientra contro la Roma ? Cosa filtra da Castel Volturno “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta delle novità in merito al possibile rientro di Romelu Lukaku, reduce da un infortunio che lo ha lasciato fermo ai box da Agosto. Ecco un estratto dell’articolo:

“Ma Conte sta per rivedere la luce. Il primo a tornare, infatti, sarà Big Rom, out dal 14 agosto, giorno del ko in amichevole con l’Olympiacos: lesione al retto femorale della coscia sinistra. L’obiettivo è riaccoglierlo in gruppo questa settimana per ritrovarlo poi tra i convocati per la partita di sabato contro la Roma”.