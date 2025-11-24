Cds – ” Hojlund ha numeri da paura in Champions, spera di sbloccarsi domani “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha compiuto un’analisi in merito al rendimento di Rasmus Hojlund in Champions League. Ecco un estratto dell’articolo:

“E ora, non resta che ritrovare il gol smarrito con il Napoli il 5 ottobre, una vita fa: domani saranno 51 giorni. Tanti. Troppi per una faccia da Champions come Rasmus Hojlund, un tipo da grandi numeri, davvero interessanti in generale e figurarsi in una competizione del genere: ha segnato 7 gol in 9 presenze dall’inizio della stagione 2023-2024, quella dell’esordio tra i re d’Europa, e dall’epoca la sua percentuale realizzativa è la migliore tra tutti i giocatori con almeno 10 tiri tentati nella competizione. Totale: 7 reti su 15, il 47 percento, quasi la metà. Il tiratore scelto, se vogliamo, che tra l’altro ha confermato anche da queste parti di avere il tocco magico da Champions: suoi i due gol in calce all’unica vittoria del Napoli in quattro giornate della fase campionato, contro lo Sporting Lisbona”.