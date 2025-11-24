Bergomi a Sky – ” Questo è il Conte che mi piace, che trova soluzioni nelle difficoltà ! “

Beppe Bergomi, ex difensore, nel corso del programma di Sky ‘Sky Calcio Club’, ha espresso la sua opinione in merito al Napoli, dopo la convincente vittoria contro l’Atalanta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Questo è il Conte che mi piace, nelle difficoltà trova le soluzioni. Quindi diciamo una settimana di tempo per Conte per fare una rivoluzione totale, dettata anche dalle assenze, perché al centrocampo c’è il numero di contati. Nell’azione del primo gol Beukema entra dentro, lascia la linea di passaggio per Di Lorenzo, che è quasi sempre rimasto aperto. L’Atalanta qui un po’ si consegna, ma la forza è il centravanti che viene fuori e i due esterni che si buttano dentro. Neres è molto più veloce di Ahanor e fa gol. Poi la situazione di accoppiarsi viene bene, perché giocavano tutti e due 3-4-2-1 e quindi questa ricerca dell’uomo su uomo l’ha fatta ancora una volta molto bene. Nel secondo gol Neres va a pressare, costringe Canesecchi a questa palla sopra, palle che stanno ricercando in molti, quasi tutte le squadre. Vincono il duello e ancora una volta, guarda, quelli dell’Atalanta sono fuori posizione. Mi spiace, il ragazzino è un 2008, crescerà, ieri e non ha fatto una buona partita, ma c’è il secondo gol di Neres. E’ quello che mi piace di Conte, trova le soluzioni. “