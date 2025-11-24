Allegri: “Bella vittoria. I punti che abbiamo li meritiamo”

Enrico Crescenzo
Milan-Bologna 1-0: prima rete in rossonero per Modric, 3 punti e Allegri viene espulso

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, al termine della vittoria per i rossoneri nel derby di Milano:

E’ una bella vittoria, è stata una partita bella e divertente, nel primo quarto d’ora eravamo un po’ bloccati poi la squadra ha giocato meglio. Bisognava rifinire meglio e mettere di più in moto Saelemaekers e Pulisic. Aver vinto tutti gli scontri diretti è una bella gioia, ci sono campionati nei quali perdi punti con le piccole: alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo“.

