Zazzaroni: “Conte non voleva dimettersi? Tre a zero in un tempo…”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sul proprio profilo X ha commentato la prestazione del Napoli e parlato delle critiche rivolte a mister Conte dopo la sconfitta di Bologna: “Com’era? La squadra è stanca di lui…li esaurisce…Voleva dimettersi…Di Lorenzo e Politano gli hanno chiesto di ridurre i carichi… Lobotka non lo regge più…S’è preso una settimana spiazzando la società… Lang vuole andarsene… La riccia è meglio della frolla… Nello scarpariello non ci vuole l’aglio…Tre a zero in un tempo…PS. Vivrei di tortellini in brodo e pasta allo scarpariello”.