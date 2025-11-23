Ugolini: “Reazione convincente del Napoli, rapporto Conte-De Laurentiis ottimo”

Massimo Ugolini, giornalista di SKY Sport, ha parlato della partita vinta ieri dal Napoli per 3-1 contro l’Atalanta, dando anche degli aggiornamenti sul rapporto tra Conte e De Laurentiis: ecco le parole di Ugolini ai microfoni di SKY Sport. “Conte ha fatto di necessità virtù con il 3-4-2-1: l’aspetto più importante è la reazione che è arrivata in modo convincente, soprattutto nel primo tempo. Le assenze pesano, ma Conte è sempre bravo a trovare le soluzioni giuste.

Il rapporto tra De Laurentiis e Conte è ottimo, va oltre alla professione, c’è un’amicizia dichiarata tra le famiglie. Non ci sono dubbi sul fatto che il Presidente si sia mosso perfettamente negli ultimi giorni. Il gruppo ha avuto un messaggio chiaro: l’allenatore ha scelto il Presidente e si va avanti con lui“.