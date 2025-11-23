Tmw-La rivoluzione tattica è stata decisiva: il punto

Nella vittoria del Napoli contro l’Atalanta c’è stata un’importante novità tattica da parte di mister Conte.

Complici le assenze a centrocampo, il Napoli è stato disposto in campo con un 3-4-2-1 con Lang e Neres più vicini a Hojlund; Tuttomercatoweb ha analizzato le mosse di mister Conte: “E’ negli uomini schierati, mandando in campo finalmente esterni d’attacco veri ed un centrocampista in meno (in modo da avere Elmas come alternativa in una mediana ridotta ai minimi termini), ed anche nel modulo col passaggio alla difesa a 3. Un cambio tanto netto quanto obbligato considerando gli infortuni e le ultime prestazioni negative, ma la risposta è notevole sia a livello individuale che collettivo, mettendo sotto l’Atalanta di Palladino sin dai primi istanti di gara, chiudendo la gara senza troppi grattacapi per poi gestire anche la reazione degli ospiti“.