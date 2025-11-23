SSC Napoli, il report dell’allenamento in vista della gara contro il Qarabag

Scritto da:
Matteo Iannone
-
SSC Napoli, il report dell'allenamento in vista della gara contro il Qarabag

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento degli azzurri svolto oggi in vista della gara di Champions League contro il Qarabag. Ecco il comunicato ufficiale:

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, gli azzurri iniziano gli allenamenti in vista della prossima gara di Champions contro il Qarabag, martedì alle 21:00 al Maradona. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica”.

Articolo precedenteNapoli-Qarabag, le probabili formazioni: Hojlund recupera! Fiducia a Gutierrez
Articolo successivoRoma, El Shaarawy: “Napoli? Un bel test, vogliamo fare una bella gara”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE