Serie A: La Roma vince a Cremona e si riprende il primo posto. Ci sarà un assenza contro il Napoli…

La Roma di Gasperini risponde al Napoli di Conte battendo per 1-3 la Cremonese e si riprende dunque la vetta della classifica in attesa del derby di Milano.

I giallorossi hanno disputato un ottima prestazione contro i cremaschi ma settimana prossima sarà assente niente poco di meno che Gasperini che ha rimediato un cartellino rosso dopo le eccessive proteste verso il quarto uomo e salterà dunque la sfida col Napoli.

Ora la Roma si ritrova a +2 sul Napoli e +3 sull’Inter di Chivu che dovrà affrontare il Milan di Allegri stasera alle 20:45 e poi settimana prossima i partenopei affronteranno i giallorossi allo Stadio Olimpico in un match che potrebbe certamente cambiare nuovamente la classifica.