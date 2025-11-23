Rrahmani, Spinazzola in dubbio per il Qarabag: le ultime sugli infortunati

Secondo il Corriere dello Sport, la nota positiva di Napoli-Atalanta è la risposta della squadra ad Antonio Conte. Dopo settimane di polemiche, gli azzurri cancellano il ko di Bologna con una prestazione convincente: David Neres firma una doppietta e Noa Lang segna il suo primo gol in maglia azzurra e in Serie A. Per l’Atalanta, la rete di Scamacca a inizio ripresa non basta: il risultato resta 3-1 fino al triplice fischio.

Ora lo sguardo è rivolto alla Champions League e alla sfida contro il Qarabag, decisiva per i playoff: il Napoli è ancora dentro per un pelo e punta a vincere per consolidare le ambizioni europee. In dubbio le condizioni di Rrahmani e Spinazzola, mentre Gilmour resta assente.